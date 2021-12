부산교육청, 직업교육 혁신지구 지역협력위원회 개최

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시교육청은 지난 3일 ‘직업교육 혁신지구 지역교육협력위원 협의회’를 열었다.

협의회는 직업계고 선취업 후학습 플랫폼 구축과 지역 전략산업 분야의 인재 양성을 위해 열렸다.

직업교육 혁신지구 지역협력위원회는 부산시교육청 부교육감, 부산시 디지털경제혁신실장과 유관기관, 대학 관계자, 직업계고 인사로 구성됐다.

위원회는 직업교육 혁신지구의 사업 방향과 추진 계획을 공유하고 사업의 전반적인 운영에 대한 자문 역할을 하는 기구이다.

협의회는 부산인적자원개발위원회 김종한 선임위원에 대한 협력위원 위촉장 수여, 직업교육 혁신지구 사업안내, 추진 경과와 현황 보고, 향후 계획 안내 등 순서로 진행됐다.

위원회는 직업계고 학생의 선취업 후학습을 더욱 내실 있게 지원하고 직업계고의 미래 지역인재 육성에 협력하기로 했다.

오승현 부산시교육청 부교육감은 “선취업 후학습 성장경로 구축 등 직업교육 사업을 추진해 직업계고 학생이 꿈을 이루도록 지원하겠다”고 말했다.

