[아시아경제 이정윤 기자] SBS 노조가 창사 이래 첫 파업을 앞두고 사측과 도출한 합의안이 노조 대의원 대회를 통과했다.

전국언론노동조합 SBS본부는 "사측과 합의한 최종 합의문이 노조 임시 대의원 대회에서 추인을 받았다"고 6일 밝혔다.

SBS 노조에 따르면 최종 합의문은 이날 오후 열린 대의원 대회에서 총 재적 인원 68명 중 62명 찬성, 6명 반대로 승인됐다. 이로써 SBS 노사는 양측 대표의 합의문 서명만을 남겨두고 있으며 이르면 다음 날 오전 절차를 마무리할 예정이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr