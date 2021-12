윤재갑 의원, 2022년 어촌뉴딜 300사업 신규 4개소 선정 쾌거

예산 348억 원 확보… 낙후된 해남·완도·진도 어촌에 활력

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 윤재갑 국회의원(더불어민주당 해남·완도·진도)은 6일 2022년도 해양수산부 어촌뉴딜 300사업의 신규예산으로 348억 원을 확보했다고 밝혔다.

어촌뉴딜 300사업은 지난 2019년부터 2024년까지 진행되는 어촌 환경 개선사업으로, 전국 2300여 개의 어촌·어항 중 300곳을 선정해 낙후된 기반시설의 현대화와 지역특화 사업 발굴 등 어촌 재생 및 경제 활성화를 목적으로 추진되고 있다.

윤재갑 국회의원은 신규사업 대상지 전국 50개소 중 해남군 송지면 동현항(94억원), 해남군 문내면 임하도항(76억원), 완도군 노화읍 미라항(103억원), 진도군 고군면 모사항(75억원) 등 4개소가 선정됐고, 전남 16개소 중 1/4를 차지했다.

내년 신규사업 대상지에 선정된 해남·완도·진도 지역 4개소는 오는 2024년까지 어항시설 정비, 관광·문화시설 개발, 지역 소득 기반시설 확충 등 총 348억원의 예산이 투입된다.

윤재갑 의원은 “어촌뉴딜 300사업은 어촌·어항의 정주 여건을 개선하고 일자리 창출을 통해 어촌의 활력을 제공하는 꼭 필요한 사업이다”며 “해남·완도·진도뿐만 아니라 전국의 모든 어촌·어항이 혜택을 받을 수 있도록 사업 확대를 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자 kh0424@asiae.co.kr