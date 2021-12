대한항공, 美 항공사등급평가기관 APEX '5성 등급' 선정

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공은 미국 항공사등급평가기관인 'APEX'의 오피셜 에어라인 레이팅 평가에서 5년 연속 최고 등급인 ‘5성 등급’을 취득했다고 6일 밝혔다.

미국 뉴욕에 소재한 APEX는 지난 1979년 설립된 비영리 단체로 항공사·항공기 제조사 등 항공업 관련 482개 업체를 회원으로 보유하고 있으며, 2018년부터 ‘트립잇’ 어플리케이션으로 수집한 승객의 피드백을 바탕으로 항공사 등급 평가 프로그램을 운영중이다.

APEX의 항공사 등급 평가는 전세계 600여 개 항공사의 100만여 편 이상의 항공편을 대상으로 ▲항공기 좌석 ▲기내서비스 ▲기내식 ▲기내 엔터테인먼트 등에 대한 고객들의 피드백을 바탕으로 외부 전문 감사 기관의 검증을 거쳐 최종 등급을 측정한다.

대한항공은 이번 '5성 등급 선정에 대해 "일등석 코스모스위트 2.0 좌석, 풍부한 콘텐츠를 담은 기내 엔터테인먼트, 제철 식자재를 사용하는 기내식과 고품질의 와인 등 대한항공만의 차별화된 서비스가 고객들로부터 호평을 받았다"고 설명했다.

대한항공이 APEX 오피셜 에어라인 레이팅 평가에서 ‘5성 등급’을 받은 건 2018년 평가 시작부터 5년 연속이다. 이는 싱가포르항공, 일본항공, 루프트한자항공, 델타항공 등 11개 항공사만이 5년 연속 5성 등급 선정의 영예를 이어가고 있다.

한편, 대한항공은 국내항공사 최초 자체 개발 수하물 일치 시스템 도입하는 등 고객서비스 품질 향상 노력을 인정 받아 최근 영국 스카이트랙스 주관 코로나19 안전 등급 ‘5성 항공사’ 로, 미국 에어 트랜스포트 월드 주관 ‘올해의 항공사’로 선정된 바 있다.

대한항공은 "고객 감동을 위한 지속적인 서비스 업그레이드로 포스트코로나 시대를 이끌어가는 글로벌 항공사로 발전해 나갈 계획"이라고 말했다.

