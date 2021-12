신세계푸드, '올반×곰표' 밀눈핫도그 3종 출시

[아시아경제 이승진 기자] 신세계푸드는 가정간편식 브랜드 '올반'이 대한제분 '곰표' 밀가루와 협업해 ‘올반X곰표 밀눈핫도그’ 3종을 출시한다고 6일 밝혔다.

‘올반X곰표 밀눈핫도그’는 곰표 밀가루를 활용한 프리믹스로 반죽해 식감이 부드럽고 쫄깃하다. 또 영양소가 풍부한 로스팅 밀눈을 첨가해 고소한 풍미가 더해진 것이 특징이다. 제품 종류는 ‘플레인’, ‘닭가슴살’, ‘모짜렐라치즈’ 등 3종이다.

‘밀눈핫도그 플레인’은 국내산 돈육으로 만든 소시지를 넣었다. 국내산 닭가슴살을 활용한 ‘밀눈핫도그 닭가슴살’은 청양고추의 매콤함을 더했다. ‘밀눈핫도그 모짜렐라치즈’는 스트링치즈를 통째로 넣어 쫄깃한 식감이 특징이다.

신세계푸드는 ‘올반X곰표 밀눈핫도그’ 출시를 기념해 오는 10일 오후 8시 네이버 쇼핑라이브를 통해 최대 50% 할인된 가격으로 첫 선을 보인다. 라이브 방송 중 구매인증을 남긴 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 100만원 상당의 경품을 증정한다.

신세계푸드 관계자는 “자녀가 있는 가정에서 인기가 높은 올반 찰핫도그의 고객층 확대를 위해 젊은 층 사이에서 인지도가 높은 브랜드와 협업을 진행하게 됐다”며 “앞으로도 소비자의 식생활과 라이프스타일을 반영해 다양한 협업마케팅을 선보이며 가정간편식 시장 공략에 박차를 가하겠다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr