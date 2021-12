[아시아경제 성기호 기자]NH농협 IT사랑봉사단은 우리농업지키기운동본부와 함께 강원도 원주시청을 찾아 우리 농민이 생산한 사랑의 쌀 2000Kg을 전달했다고 5일 밝혔다.

3일 열린 이번 나눔 행사는 원주시 관내 어려운 이웃들에게 따뜻한 온정을 전함과 동시에 우리 농산물 소비 촉진 운동의 일환으로 마련됐다.

IT사랑봉사단은 NH농협 IT부문 노사가 합심해 창단한 봉사단체로 임직원의 자발적인 모금을 통해 ‘사랑의 연탄(쌀)나누기’, ‘김장김치나눔’, ‘헌혈봉사’, ‘환경정화활동’ 및 ‘농가일손돕기’ 등의 각종 나눔행사와 사회공헌활동을 실천하며 나눔 경영에 앞장서고 있다.

서을구 IT노조위원장은 “농협 임직원들의 작은 정성을 모아 이번 나눔행사를 마련하였다.”라며, “앞으로도 취약 계층에게 다양하고 실질적인 도움을 드리기 위해 지속적으로 노력하겠다.”고 전했다.

