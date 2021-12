산청군-산청소방서 재난대응체계 구축 맞손

CCTV 통합관제센터 실시간 영상정보 공유



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군과 산청소방서는 3일 신속한 재난구조체계를 구축하기 위한 영상정보 공유 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 재난사고 발생 시 신속한 화재진압과 인명구조를 위해 산청군 CCTV 통합관제센터의 실시간 영상정보를 공유하기 위해 마련됐다.

군과 소방서는 이번 협약으로 실시간 CCTV 모니터링을 통한 현장 지원체계를 단축하는 것은 물론 긴밀한 공동대응체계 구축으로 지역민의 재산 ·인명피해를 최소화한다는 방침이다.

이번 업무협약은 코로나19 확산 예방을 위해 별도의 협약식 없이 서면으로 진행됐다.

군청 신관 4층에 자리 잡은 통합관제센터는 영상정보처리기기를 통합 관제하는 통합관제실과 회의실, 전산실, 경찰관실 등이 마련돼 있다.

각종 범죄 상황 발생 시 신속한 대처와 365일 24시간 실시간 관제를 위해 경찰관 파견인력과 전문 관제 인력 12명이 3교대 근무를 한다.

군 전역에서 운영 중인 방범용 영상정보처리기기 831대와 초등학교에 설치된 163대, 재난재해, 불법주정차, 시설물 관리용 168대 등 총 1162대를 통합 관제하고 있다.

군 관계자는 “앞으로도 유관기관과 긴밀한 협조체제를 구축해 위급한 상황에서 군민을 보호할 수 있도록 힘쓸 것”이라며 “지역주민이 행복하고 평화로운 일상을 누릴 수 있는 안전한 산청군이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

