장흥군 부산면, 반짝반짝 형형색색 야간 경관조명 설치

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 장흥군 부산면 행정복지센터는 부산면 소재 소공원에 형형색색의 야간 경관 트리를 설치했다고 3일 밝혔다.

야간 경관 조명은 연말연시를 맞아 활기 있는 분위기를 조성하고 면민들에게 즐거움과 희망을 주기 위해 설치됐다.

부산면은 야간 경관 조명을 한국수자원공사 전남서남권지사와 부산면을 아끼는 분들로부터 후원받아 부산면 파출소 옆 소공원에 설치했다. 지나가던 주민들은 부산면 거리를 밝히는 조명들을 구경하면서 자세를 잡고 사진을 찍기도 했다.

김소향 부산면장은 “코로나19로 지친 주민들에게 야간 경관 조명이 조금이나마 위안이 되길 바란다”며 “반짝반짝 빛나는 조명처럼 면민들에게 기쁘고 행복한 일만 가득하길 바란다”고 전했다.

연말 분위기가 물씬 느껴지는 야간 경관 조명은 3일부터 내년 1월 말까지 부산면 소재지 거리를 환하게 밝힐 예정이다.

