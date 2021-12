디디추싱, 中 당국 압박에 결국 뉴욕증시 상장 자진 철수

[아시아경제 권재희 기자] 중국 규제당국의 암묵적 경고에도 지난 6월 미국 뉴욕 증권거래소 상장을 강행했던 중국 최대 차량공유 서비스 업체 디디추싱이 결국 뉴욕증시에서 자진 철수한다.

3일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 디디추싱은 이날 중국판 트위터인 웨이보를 통해 즉시 뉴욕증시 상장 폐지 절차에 들어간다고 발표했다. 이어 디디추싱은 조만간 이사회 승인을 얻어 홍콩 상장 준비에 돌입할 것이라고 덧붙였다.

다만 디디추싱은 뉴욕증시 상장 폐지에 관한 구체적인 계획을 공개하지는 않았다.

앞서 디디추싱은 지난 6월30일 뉴욕증시에 상장해 44억달러(약 5조2000억원)을 조달했다. 이는 2014년 알리바바그룹 이후 최대 규모의 미국 증시 기업공개(IPO)로 주목 받은 바 있다. 하지만 불과 5개월여 만에 자진 상장 철회를 공식화한 것이다.

최근 중국 정부는 보안문제 등을 들며 디디추싱에 뉴욕증시 자진 상장폐지를 압박한 것으로 알려졌다. 블룸버그통신에 따르면 지난달 25일 중국 국가사이버정보판공실은 '민감 데이터 유출 우려'를 이유로 디디추싱에 뉴욕증시 자진 상장 폐지 방안을 제출하도록 요구한 바 있다.

디디추싱은 중국 정부의 압력에도 뉴욕증시 상장을 강행했다가 당국으로부터 신규 회원 모집 금지, 조사 등 보복성 조치를 받은 바 있다.

한편 지난 2일 뉴욕증시에서 디디추싱의 주가는 전일대비 0.13% 떨어진 7.8달러에 마감했다. 지난 6월30일 상장 첫날 디디추싱 종가는 14.14달러였다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr