윤종원 기업은행장, 첫 해외출장…유럽 진출사업 점검

동유럽 진출거점 폴란드 방문…현지 진출 중소기업 애로사항 청취

[아시아경제 박선미 기자]윤종원 IBK기업은행장이 취임 후 첫 해외출장에서 유럽 영업 전략을 점검하고 경제협력개발기구(OECD)와 중소기업금융 협력 방안 등을 논의하는 성과를 냈다.

3일 기업은행에 따르면 윤 행장은 지난달 23일~30일 진행된 첫 해외출장에서 폴란드, 영국, 프랑스를 방문해 유럽 영업 전략을 점검했다. 가장 먼저 찾은 곳은 동유럽 진출거점으로 계획 중인 폴란드다. 배터리 생산허브로 부상하고 있는 폴란드는 LG에너지솔루션 등 대기업과 200여 협력 중소기업들이 동반 진출해 있는 유럽의 생산기지이다.

윤 행장은 현지진출기업 생산현장을 방문해 현지통화 대출, 외환거래, 자금이체 등 경영애로사항을 청취하고 “사무소 설치 등 중소기업들의 애로사항 해결방안에 대해 고민해보겠다”고 밝혔다.

이후 영국에서는 ‘핀테크의 요람’이라 불리는 레벨39(Level39)를 방문해 기술력을 가진 혁신·창업 기업에 대한 육성 및 지원방안에 대해 의견을 나눴다. 또한 런던지점을 방문해 향후 동유럽 진출 시 런던과의 시너지 방안을 논의하는 등 글로벌 전략 전반에 대해 점검했다.

아울러 윤 행장은 프랑스 파리에 위치한 OECD를 방문해 사무차장 및 중소기업 담당 국장과 ESG(환경·사회·지배구조)경영, 탄소중립 등 녹색전환 이슈와 중기금융 지원 및 인력교류 확대방안에 대해서 논의했다.

윤 행장은 “이번 출장을 통해 유럽 영업 전략을 점검하고 OECD와 중기금융 협력 방안에 대해 협의하는 기회를 가졌다”며,“OECD와 지속적인 국제협력 강화를 위해 이달 출범하는 ‘OECD 중기금융 지식공유 플랫폼’ 활성화에도 참여할 계획”이라 말했다.

