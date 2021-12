"한파에 온라인 식품코너 북적" G9, 신선·가공식품 인기

반찬세트·밀키트 등 간편 먹거리 인기

품목별 전년比 최대 8배 판매 급증

[아시아경제 김유리 기자] 본격적인 한파가 몰려오면서 온라인몰에서 집밥 수요가 꾸준히 늘고 있다. 추운 겨울 날씨에 외출 대신 실내에서 간편하게 먹을 수 있는 신선식품과 각종 가공·저장식품이 인기다.

G9는 지난달 신선식품·가공식품 등 먹거리 품목의 판매가 지난해 같은 기간보다 크게 증가했다고 3일 밝혔다. 가장 가파른 판매 신장세를 보인 품목은 '밀키트'로 지난해 대비 무려 8배 이상(733%) 판매가 늘었다. 연말을 앞두고 홈파티를 준비하는 수요도 반영된 것으로 분석됐다.

쌀 판매도 늘었다. 전체 쌀 판매는 15% 증가했는데, 찹쌀은 115%, 흑미는 43% 증가했다. 현미도 61% 신장했다. 간편하게 즐길 수 있는 즉석밥의 판매는 2배 이상(128%) 급증했다.

완조리 찬거리의 판매도 171% 늘었다. 게장(60%), 새우장·전복장(96%), 절임반찬(95%)이 인기를 끌었으며 다양한 밑반찬을 한 번에 준비할 수 있는 반찬세트는 3배 가까이(196%) 증가했다. 깍두기(156%), 총각김치(77%), 동치미(45%), 백김치(23%) 등 김치도 판매가 늘었다.

가공식품 판매도 증가했다. 통조림·캔은 43%, 각종 면류는 516% 판매가 증가했으며, 닭고기 양념육(426%), 돼지고기 양념육(70%), 오리고기 양념육(100%) 등의 축산가공식품과 어묵·맛살(21%), 해물볶음(95%) 등 수산가공식품도 인기를 끌었다. 떡볶이(158%), 족발(220%), 너겟(32%), 만두(16%) 등 간식류 가공식품도 좋은 반응을 얻었다.

G9 관계자는 "본격적인 추위가 시작되면서 온라인몰을 통해 각종 식품을 구매하는 수요가 급증하고 있다"며 "밥이나 반찬은 물론 연말을 앞두고 스테이크, 해물찜, 전골 등 복잡한 요리를 간편하게 만들 수 있는 밀키트가 특히 인기"라고 말했다.

