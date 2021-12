비정규직 2차 파업에 1020개 학교 급식 '펑크'

[아시아경제 박선미 기자] 학교 급식과 돌봄 업무를 하는 교육공무직 노동자들이 임금 인상 등을 요구하며 2차 파업에 들어가면서 학교 곳곳에서 급식과 돌봄 공백이 생기고 있다.

2일 교육부에 따르면 전면등교가 시행 중인 가운데 전체 교육공무직원 16만8616명의 4.4%인 7503명이 학교비정규직연대회의(학비연대) 파업에 참가했다. 이번 파업 여파로 급식을 운영하는 전국 1만2403개교 중 8.2%인 1020개교에서 급식이 중단됐다.

돌봄 '공백'도 생겼다. 초등학교 돌봄교실을 운영하는 6052개교 1만2402개 교실 중 1.8%인 227개 교실이 돌봄교실을 운영하지 못했다.

학비연대는 교육공무직 노동자들의 근속 수당 인상과 상한 폐지, 복리후생(명절휴가비) 차별의 개선을 요구하며 곧 3차 총파업도 실시할 수 있다고 경고했다.

이에 보수성향 교원단체인 한국교원단체총연합회(교총)는 돌봄·급식 파업 대란 방지와 교원 잡무 경감을 위한 전국 교원 입법 청원 서명운동에 돌입한다고 밝혔다.

