[아시아경제 유현석 기자] RF머트리얼즈 RF머트리얼즈 327260 | 코스닥 증권정보 현재가 29,000 전일대비 350 등락률 +1.22% 거래량 207,186 전일가 28,650 2021.12.02 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일메탈라이프, 주가 2만 950원 (13.24%)… 게시판 '북적'메탈라이프, 통신장비 테마 상승세에 1.83% ↑ close 는 보통주 1주당 신주 1주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 2일 공시했다. 신주 오는 배정기준일은 20일이고 상장 예정일은 내년 1월6일이다.

