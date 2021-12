굿네이버스-1913정감, 좋은이웃가게 현판 전달식 진행

1913정감, 매장 수익금 일부 국내 도움이 필요한 아동 위해 후원



좋은이웃가게, 굿네이버스 대표 나눔 캠페인으로 소상공인 포함 누구나 참여 가능

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 굿네이버스 전남중부지부(지부장 유기용)는 나주시에 있는 1913정감(사장 정인경)과 함께 좋은이웃가게 현판 전달식을 진행했다고 2일 밝혔다.

1913정감은 이번 좋은이웃가게 캠페인에 참여해 매장 수익금의 일부를 국내아동권리보호사업에 후원한다.

좋은이웃가게는 지구촌 아이들이 행복한 미래를 꿈꿀 수 있도록 매장의 수익금 일부를 기부하거나 정기후원에 참여하는 굿네이버스 나눔 캠페인으로 소상공인을 포함해 프랜차이즈, 학원, 병원 등 나눔에 참여하고 싶은 마음만 있다면 누구나 참여할 수 있다.

1913정감은 커피 전문점으로, 지역사회 내에서도 나눔 실천에 앞장서는 매장으로 알려져 있다.

유기용 굿네이버스 전남중부지부장은 “아동을 위한 나눔에 동참해주셔서 감사드린다”라며, “지역사회 내 아동권리 옹호를 위한 사업이 의미 있게 쓰일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

정인경 1913정감 사장은 “TV 광고를 통해 굿네이버스를 알게 됐다”며, “굿네이버스 좋은이웃가게 캠페인으로 나눔에 동참할 수 있어 기쁘다”고 밝혔다.

