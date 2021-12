[아시아경제 김민영 기자] 서울주택도시공사(SH공사)는 전날 임대주택에 거주하는 1001가구에 김치 10kg을 전달하는 '사랑의 김장 나누기' 행사를 진행했다고 2일 밝혔다.

이번 행사는 코로나19 확산 방지를 위해 담근 김치 대신 완제품을 각 세대에 비대면으로 전달하는 방식으로 이뤄졌다. SH공사는 도움이 필요한 세대에 김치를 전달하기 위해 주민센터, 사회복지관 등 유관기관과 협업해 대상자를 선정했다.

김헌동 SH공사 사장은 "오늘 전달하는 김치가 홀몸어르신이나 소년소녀가정 등 어려움을 겪는 이웃들에게 조금이나마 보탬이 되길 바란다"며 "공사는 앞으로도 사랑의 김장 나누기 등 어려운 이웃을 위한 나눔을 계속해서 실천해 나갈 것"이라고 말했다.

