인천공항, 개항 후 첫 연간화물 300만t 돌파…누적 5000만t 대기록

글로벌 전자상거래 기업 GDC 유치·국내 항공사와 스마트 화물터미널도 구축

[아시아경제 유제훈 기자] 인천국제공항이 지난 2001년 개항 이후 처음으로 연간 항공화물 물동량 300만t, 누적 항공화물 물동량 5000만t이란 대기록을 세웠다.

인천국제공항공사는 2일 인천 중구 공사 대강당에서 '인천공항 항공화물 누적 5000만t 및 연간 최초 300만t 달성 기념행사'를 개최한다고 밝혔다. 이날 행사엔 김경욱 인천공항공사 사장, 윤진환 국토교통부 항공정책관 등을 비롯해 항공사, 물류기업, 조업사 등 주요 관계자들이 참석한다.

공사에 따르면 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 장기화로 인한 항공화물수요 증가로 지난달 26일 기준 인천공항의 항공화물 물동량은 300만t(수출입화물·환적화물·우편물, 수하물 제외)을 돌파했다. 이는 개항 이후 최초임과 동시에 전 세계적으로도 홍콩 첵랍콕 공항에 이어 두 번째 기록이다. 이에 따라 누적 항공화물 물동량도 지난 7월27일 5000만t을 달성했다.

인천공항의 항공화물 물동량은 가파른 성장세를 이어가고 있다. 코로나19로 여객 실적은 지난 2019년 대비 90% 이상 급감했으나, 지난달 항공화물실적은 전년 동기 대비 20% 가량 증가하는 등 일·월·분기별 역대 실적을 경신하고 있다.

공사는 이번 기록을 계기로 물류 인프라 확충 등 미래 항공물류 경쟁력 강화에 적극 나선단 방침이다. 포스트 코로나 시대 더욱 증가될 전자상거래 화물 유치를 위해 글로벌 전자상거래 기업의 배송센터(GDC) 유치와 함께 해상-항공 연계운송 활성화 등으로 중국발 환적 화물 등을 적극 유치한단 구상이다.

또 공사는 미래형 항공물류 인프라 구축을 위해 대한항공·아시아나항공과 협력, 오는 2030년 운영개시를 목표로 '미래형 스마트 화물터미널' 모델 개발도 추진한단 계획이다. 김경욱 사장은 "이번 대기록은 항공물류 발전을 위한 정부의 정책적 지원과 공사, 항공사, 물류기업 관계자의 헌신적인 노력의 결과"라며 "앞으로 인천공항의 미래 물류 경쟁력을 한층 더 강화, 포스트 코로나 시대에 적기 대응해 나가겠다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr