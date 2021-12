여수소방서, 남면에 구급차 배치

남면 지역주민, 금오도 관광객 전문화된 구급서비스 가능

[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 전남 여수 남면119지역대에 구급차가 배치되면서 여수 남면 지역주민들의 골든타임 확보와 안전이 한층 강화될 것으로 기대된다.

여수소방서가 30일 남면119지역대에서 각 기관 단체장 및 소방가족등 약 80여명이 참석한 가운데 남면 119구급대 발대식을 가졌다고 밝혔다.

그동안 남면지역대는 화재진압을 위한 펌프차 1대가 배치되어 있었다. 응급환자 발생시 펌프차와 인근 보건소, 해경의 협조를 받아 환자를 이송하였기 때문에 골든타임 확보에 어려움이 있었다.

특히, 여수 남면의 금오도는 아름다운 자연경관을 소유하고 있어 사시사철 관광객들로 붐비는 곳이다. 이에 남면 지역주민들 뿐만 아니라 금오도를 찾는 관광객들까지 전문화된 구급서비스를 누릴 수 있게 됐다.

또한, 남면 지역대는 기존 2인 지역대에서 3인 지역대로 개편되면서 신속한 출동체계를 구축하게 됐다.

김창수 서장은 “여수시 내 도서지역에는 119구급차가 처음으로 배치되는 것”이라며 “체계적이고 전문적인 119구급대 운영을 통해 최상의 구급서비스를 제공하겠다”고 말했다.

여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자 simkt7@asiae.co.kr