美 국방장관 "미접종 주방위군, 훈련 참여 못해"

[아시아경제 조현의 기자] 미국 국방장관이 코로나19 백신을 접종하지 않은 주방위군에 대해선 연방훈련 참여를 불허해 급여를 받지 못 하도록 했다.

30일(현지시간) AP통신에 따르면 로이드 오스틴 미 국방장관은 "백신 접종은 군의 건강과 준비 태세에 필수적"이라며 이같이 밝혔다.

의료상의 이유 등 특별한 면제 사유가 없는 한 모든 주방위군 구성원은 이에 따라 백신을 접종해야 한다.

주방위군은 홍수 등 자연재해가 일어났을 때 투입되는 '예비군'의 성격이 강하다. 평시에는 생업에 종사하지만, 자격 유지를 위해 달마다 이틀씩, 해마다 2주씩 연방 훈련에 참여해야 한다.

오스틴 장관은 "훈련에 참여하지 못하면 연방 정부로부터 급여를 받을 수 없고 은퇴자 혜택도 상당 부분 축소된다"고 경고했다.

국방부 산하 주방위군사무국에 따르면 주방위군의 백신 접종 완료율은 62.9%다. 이는 미국 전체 인구 백신접종 완료율(59.5%)보다는 높은 수준이다.

이달 초 케빈 스팃 오클라호마 주지사는 오클라호마주의 주방위군이 주지사 지휘하에 있는 평시에는 백신 접종 의무화를 면제해 달라고 국방부에 요청했다. 하지만 오스틴 장관은 지난 "접종의 필요성을 간과하지 말라"며 스팃 주지사의 요청을 거부했다.

