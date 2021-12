김선갑 광진구청장 “완전한 일상 회복 길 추가접종”…방역대책 안내

김선갑 구청장 브리핑, 코로나19 12월 방역대책 안내... 광진구 공식 유튜브 채널 및 구청 홈페이지에서 확인 가능

[아시아경제 박종일 기자] 김선갑 광진구청장이 1일 코로나19 12월 방역대책에 대해 안내 영상 메시지를 전달했다.

김 구청장은 영상을 통해 일상 회복 2단계로의 전환을 보류하고 4주간 특별방역대책이 시행되며 기한은 12월26일까지라고 안내했다.

김선갑 광진구청장은 “특별방역의 핵심은 연령대별 추가접종이다”라며 추가접종 방법에 대해 설명했다.

60세 이상은 접종 완료 4개월이 지난 경우 의료기관 예약없이 방문 접종이 가능, 18세 이상은 접종 완료 5개월이 지난 경우, 사전 예약 후 12월4일부터 추가 접종을 받을 수 있다.

접종 6개월이 지난 구민은 12월20일부터는 추가 접종을 받아야 방역패스가 적용될 예정이다.

마지막으로 김선갑 광진구청장은 “지금의 고비를 극복하고 완전한 일상 회복의 길로 나아갈 수 있도록 추가 접종에 적극 참여바란다”며 마쳤다.

김선갑 광진구청장의 코로나19 12월 방역대책 안내 브리핑은 광진구 공식 유튜브 채널과 구청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr