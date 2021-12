[아시아경제 이이슬 기자] 배우 안재홍이 새 소속사를 만났다.

1일 매니지먼트mmm은 "안재홍과 전속계약을 체결해 한 식구가 됐다"고 밝혔다.

안재홍은 영화 ‘1999, 면회’, ‘족구왕’으로 얼굴을 알린 후, 영화 ‘쎄시봉’, ‘굿바이 싱글’, ‘밤의 해변에서 혼자’, ‘임금님의 사건수첩’, ‘소공녀’, ‘해치지않아’, ‘사냥의 시간’, 드라마 ‘응답하라 1988’, ‘쌈, 마이웨이’, ‘멜로가 체질’ 등에 출연했으며, 현재 영화 ‘하이파이브’ 개봉을 앞뒀다.

한편 매니지먼트mmm은 배우 김태리, 전여빈, 최수인이 소속되어 있다.

