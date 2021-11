청정원 호밍스, ‘낙곱새 전골·쭈꾸미 불고기’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 대상 청정원이 가정간편식(HMR) 브랜드 ‘호밍스’를 통해 신제품 ‘낙곱새 전골’과 ‘쭈꾸미 불고기’를 출시한다고 1일 밝혔다.

청정원 ‘호밍스’는 집에서 조리하기 번거로운 구이, 전골, 볶음 등을 가정에서도 간편하게 즐길 수 있도록 간편식 제품을 선보이고 있다. 청정원은 기존 육류 위주였던 간편식 메뉴의 선택의 폭을 넓히고자 쭈꾸미, 새우 등 해산물을 활용한 신제품 2종을 출시하게 됐다.

새로 출시한 ‘낙곱새 전골’과 ‘쭈꾸미 불고기’는 재료 손질이 번거로워 집에서 조리하기 어려운 외식 인기 메뉴를 간편식으로 구현한 제품이다. 해산물, 고기, 야채, 양념 등 필요한 재료가 모두 동봉 돼 별도의 재료나 양념을 준비할 필요가 없고 고기나 야채는 급속 냉동해 재료의 영양과 식감이 살아있는 것이 특징이다.

신제품 2종은 롯데마트 등 할인점과 대상 공식 온라인몰 정원e샵을 비롯한 오픈마켓 등 온라인 채널에서 구매할 수 있다.

대상 관계자는 “외식 전문점 못지 않은 맛을 보장하면서도 쉽고 빠르게 먹을 수 있는 간편식을 찾는 수요를 겨냥해 이번 신제품을 출시하게 됐다”며 “앞으로도 트렌드와 소비자 기호를 반영한 다양한 제품 개발에 힘쓸 것”이라고 말했다.

