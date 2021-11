[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆디지털옵틱=운영 자금 및 채무 상환 자금 목적 310억원 규모 제3자배정 유상증자 결정

◆SK머티리얼즈=SK머티리얼즈퍼포먼스에 110억원 출자

◆하나머티리얼즈=하나마이크론 지분 9.9% 381억원에 양수

◆초록뱀컴퍼니=아이에이치큐리츠에 서울 신사동 토지 및 건물 815억원에 양수

◆옵티팜=일신상 사유로 인해 한성준 대표이사 사임

◆참존글로벌=비에이치와 5억7600만원 규모 FPCB 자동화장비 공급계약 체결

◆투비소프트=운영 자금 및 기타 자금 목적 300억원 전환사채권 발행 결정

◆코드네이처=유현근·정희숙 사외이사 일신상 사유로 사임

◆코맥스=국군재정관리단과 190억원 규모 CCTV 계약 체결

◆와이팜=타법인 증권 취득자금 목적 200억원 규모 신주인수권부사채권 발행 결정

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr