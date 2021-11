10월 사업체 종사자 18.8만명 ↑…숙박·음식업 21개월째 감소

전체 종사자 대비 비중 19% 제조업은 2.6만명 증가…6개월 연속↑

[세종=아시아경제 문채석 기자] 지난달 사업체 종사자 수가 한 해 전보다 18만8000명 늘어 3월 이후 8개월 연속 증가세를 보인 것으로 나타났다. 다만 코로나19 직격탄을 맞은 숙박·음식업은 21개월째 감소를 이어갔다. 9월 감소 폭이 코로나19 이후 최저였지만 한 달 만에 다시 확대됐다.

고용노동부가 30일 발표한 '10월 사업체 노동력 조사'에 따르면 지난달 사업체 종사자 수는 1900만2000명으로 지난해 같은 달보다 18만8000명(1%) 증가했다. 코로나19 여파에도 수출 호조, 지난해 대비 기저효과 등으로 국내 사업체 종사자 수는 8개월 연속 늘었다. 고용부는 "지난달 계절조정지수는 111로, 코로나19 영향이 반영되기 전인 2020년 1월의 계절조정지수 111.3 대비 99.7% 수준으로 회복됐다"고 설명했다. 계절조정지수는 한 해 전 같은 달이 아닌 한 달 전 실적과 비교할 때 쓰는 지표로, 2015년 12월을 100으로 잡고 집계한다.

종사상 지위별로 보면 상대적으로 안정적인 일자리인 상용직이 지난해 같은 달 대비 15만7000명(1%) 증가한 1581만2000명으로, 7개월 연속 늘었다. 다만 증가 폭은 9월 16만8000명보다는 축소됐다. 임시·일용직은 3만2000명(1.6%) 늘어난 203만3000명이다. 보험설계사 등 특수고용직(특고) 종사자가 포함된 기타 종사자는 1000명(0.1%) 줄어든 115만7000명이다.

산업별로 보면 모든 업종 대비 종사자 수 비중이 약 19%로 가장 큰 제조업 종사자가 2만6000명(0.7%) 증가해 6개월째 증가를 이어갔다. 제조업은 수출 부진에 코로나19 확산, 고용 충격 등으로 감소세를 보이다 지난 5월 16개월 만에 플러스(+) 전환한 바 있다. 보건업 및 사회복지서비스업(12만명·6.2%), 교육서비스업(5만4000명·3.3%), 정보통신업(5만4000명·8.6%) 등 업종 종사자 수도 늘었다.

반면 숙박·음식업 종사자는 1만6000명(1.4%) 줄면서 21개월 연속 감소세를 떨쳐내지 못했다. 감소 폭도 9월 1만3000명보다 소폭 늘었다. 다만 9월 감소 폭이 코로나19 사태 후 최저였기 때문에 향후 추이를 지켜볼 필요가 있다. 공공행정 종사자 수도 지난달 10만4000명 줄었다. 지난해 하반기 재정지원 일자리 사업을 늘려서 수치가 늘어난 기저효과로 다시 줄어든 것이다.

한편 지난 9월 상용직 1인 이상 사업체의 전체 근로자 1인당 임금 총액은 396만1000원으로 지난해 같은 달보다 14만6000원(3.8%) 증가했다. 상용직은 419만7000원으로 15만8000원(3.9%), 임시·일용직은 171만원으로 6만3000원(3.2%)씩 늘었다. 9월 1인당 월평균 근로시간은 149.4시간으로 지난해 같은 달 대비 12.8시간(7.9%) 감소했다. 월력상 근로일수가 지난해 9월 21일에서 올해 19일로 이틀 줄어든 영향이다.

