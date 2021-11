신한은행, 스테이블코인 기반 해외송금기술 검증완료

수수료와 소요시간 단축 기대

[아시아경제 김진호 기자] 신한은행은 스테이블 코인 기반의 해외송금 기술을 개발하고 검증을 완료했다고 30일 밝혔다.

스테이블 코인은 가격 변동성을 최소화해 미국 달러나 원화와 같은 법정화폐와 1:1로 가치가 고정된 민간기업이 발행하는 블록체인 기반 디지털 자산이다. 대표적으로 홍콩 비트파이넥스 거래소가 미국 달러와 연동할 목적으로 만든 코인인 테더(Tether)가 있다. 1테더는 1달러의 가치를 갖도록 설계돼있다.

신한은행은 미국의 대형은행 JP모건이 JPM코인을 발행하는 등 해외에서 스테이블 코인의 활용이 증가함에 따라 빠른 시장 대응을 위해 스테이블 코인을 활용한 금융 서비스 기술 검증이 필요하다고 판단했고, 첫 기술 검증으로 해외송금 서비스를 택했다.

해외송금 서비스는 송금하는 은행이 외화 송금 전문을 작성해 중개은행을 통해 수취은행으로 전달하는 방식으로 진행된다. 중개은행 수수료 20달러 등 전신료와 수수료가 발생하고 영업일 기준 최소 2일에서 최대 6일까지 시간이 소요된다.

반면 스테이블 코인 기반의 해외송금은 은행간 직접 이체로 진행함에 따라 중개은행 수수료 등 수수료가 일체 없고 블록체인 네트워크 사용료만 건당 100원 이하로 발생한다. 송금 소요시간 또한 35초 수준으로 실시간에 가깝다.

특히 스테이블 코인 기반의 해외송금은 기존 해외송금 대비 저렴한 거래비용과 신속성 외에도 투명성과 확장성 부분도 장점으로 꼽힌다.

신한은행은 헤데라 해시그래프와 협업해 개발한 블록체인 기술과 네트워크를 활용한 스테이블 코인 기반 해외송금 기술이 테스트를 통해 검증을 최근 마쳤다. 기술 검증은 송금은행과 수취은행이 개념검증 환경에서 헤데라 해시그래프를 통해 송금 내용을 확인 후 원화 스테이블 코인을 발행·소각하는 방식으로 진행됐다.

신한은행 관계자는 “실제 서비스화를 위해서는 더 많은 검토가 필요하지만 이번 기술검증을 바탕으로 ‘더 쉽고 편안한 더 새로운 금융’ 비전에 발맞춰 고객에게 블록체인 기반의 차별화 된 금융 서비스를 제공하는데 속도를 내겠다”고 말했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr