완도 장보고장학회, 2021년도 장학증서 수여식 개최

[완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도 (재)장보고장학회(이사장 신우철)가 지난 29일 군청 대회의실에서 학생, 학부모 등 74명이 참석한 가운데 ‘장보고장학회 2021년도 장학증서 수여식’을 개최했다.

30일 군 등에 따르면 이날 관내 출신 대학 신입 장학생과 고교 신입 장학생, 3자녀 이상 가정의 자녀를 대상으로 선발한 다자녀 가정 장학생, 중·고·대학생들을 대상으로 선발한 학생들에게 장학증서를 수여했다.

(재)장보고장학회에서는 올해 9개 부문, 총 330명에게 3억 1400만원의 장학금을 지급했다.

특히 다자녀 가정 장학금의 경우 올해만 230명이 신청해 장학금을 처음 시행한 지난 2019년보다 신청자 수가 계속 증가하고 있다.

이에 장보고장학회에서는 2022년도 다자녀 가정 장학금 사업비를 1억 5000만원으로 대폭 증액 편성했으며, 자격 요건을 충족한 3자녀 이상 다자녀 가정 학생에 대해 선발 심사 없이 지원할 계획이다.

장보고장학회는 보다 많은 학생이 장학 사업의 혜택을 누릴 수 있도록 2021년도에는 23개 장학 사업에 21억 5800만원을 지원하며 교육 환경 개선 및 지역 인재 육성을 위해 노력하고 있다.

신우철 이사장은 장학증서 수여식에서 학생들에게 축하 인사와 함께 “미래 완도를 이끌어갈 주인공은 여러분이므로 모든 일에 최선을 다해 역량을 키우고, 꿈을 향해 부지런히 나아가길 바란다”면서 응원의 메시지를 전했다.

한편 지난 2007년 설립된 (재)장보고장학회는 군민과 향우들의 참여 속에 현재까지 167억여 원의 장학기금을 조성했으며, 총 3040명에게 28억 2100만원의 장학금을 지급했다.

완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자 ckp6737@asiae.co.kr