△이임순씨 별세, 권수(EY한영 경영자문위원) 모친상 = 28일 오후 3시, 서울 종로구 서울대병원장례식장 12호, 발인 30일 오전 7시 30분, 02-2072-2010

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr