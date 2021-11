함양군, 도민체육대회서 4종목 종합우승

육상·태권도·유도·테니스 종합우승…4관왕 3명·3관왕 1명 등 배출

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 제60회 경남도민체육대회에 참가한 선수와 임원 250명이 육상, 태권도, 유도, 테니스 등 4종목에서 종합우승을 차지하는 등 우수한 성적을 거뒀다고 29일 밝혔다.

창원시 일원에서 열린 이번 도민체육대회는 지난해 코로나19 확산 방지를 위해 개최하지 않았으나 올해는 철저한 방역 수칙 준수하에 시·군별 종합순위는 매기지 않고 개인별·팀별 시상했다.

이번 대회를 통해 함양군민의 화합과 저력을 대내외에 알리고 함양군 체육의 명예를 드높인 선수단과 체육회 관계자들께 감사의 인사를 전한다.

서춘수 함양군수는 “코로나19의 어려운 여건 속에서 선수와 임원 여러분들이 쉬지 않고 틈틈이 연습과 노력으로 이뤄낸 값진 결과”며 “이번 대회를 통해 함양군민의 화합과 저력을 대내외에 알리고 함양군 체육의 명예를 드높인 선수단과 체육회 관계자 여러분께 감사의 인사를 전한다”고 말했다.

송경열 군 체육회장은 “이번 대회에 최선을 다해 준 선수단과 임원 여러분께 감사의 말씀을 드린다”며 “내년에도 교육지원청과 학교들과의 활발한 소통을 통해 학교체육이 더욱 발전할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr