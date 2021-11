[아시아경제 박지환 기자] 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 21,550 전일대비 450 등락률 -2.05% 거래량 1,762,850 전일가 22,000 2021.11.29 15:30 장마감 관련기사 [클릭e종목]"삼성엔지니어링, 연간 수주 목표 90% 달성"삼성엔지니어링, 사우디 아람코 자푸라 가스 프로젝트 계약삼성엔지니어링, 친환경 소방설비로 안전대상 수상 close 은 삼성전자로부터 3342억원 규모의 P3 PJT 154kV 골조공사를 수주했다고 29일 공시했다.

계약금액은 최근 매출액의 4.95%에 해당된다. 계약기간은 내년 12월31일까지다.

박지환 기자