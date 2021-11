[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 동명대학교는 지난 26일, 27일 이틀간 더케이호텔 경주 등지에서 ‘구성원 참여 소통과 대학 현안 논의, 변화와 도전 그리고 Do-ing’을 주제로 한 2021년 보직자 워크샵을 가졌다.

