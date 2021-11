경찰청·쏘카 업무협약…'착한운전 마일리지' 현금처럼 사용

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 모빌리티 플랫폼 쏘카, 연예미디어매체 스포티비뉴스와 각각 안전한 교통환경 조성을 위한 업무협약을 체결한다고 29일 밝혔다.

이번 협약을 통해 경찰청과 쏘카는 교통법규를 준수하는 운전자에게 부여하는 '착한운전 마일리지'에 대한 접근성과 혜택을 강화하기로 했다.

착한운전 마일리지는 운전자가 교통법규를 위반하지 않고 인적피해 교통사고를 내지 않겠다는 서약을 한 후 1년간 이를 유지하면 매년 10점의 마일리지를 적립해주고, 벌점초과로 운전면허 행정처분을 받게 된 경우 적립된 마일리지 점수만큼 벌점을 감경받는 제도다.

현재 착한운전 마일리지는 경찰청 교통민원24, 정부24 홈페이지 또는 앱을 통하거나 경찰관서를 직접 방문해 신청해야 하는데, 앞으로 쏘카 앱을 통해 가입할 수 있다. 또 누적된 착한운전 마일리지 점수를 쏘카 이용 시 현금처럼 사용할 수 있는 포인트(쏘카 크레딧)도 제공한다.

경찰청은 스포티비뉴스와도 음주운전 예방 캠페인 등 교통안전을 위한 협업을 추진한다. 양우철 경찰청 교통안전과장은 "이번 업무협약이 교통안전에 대한 관심과 참여를 이끌어내는 ‘마중물’이 되기를 바란다"며 "올바른 교통문화 확산과 교통사고 예방을 위한 협업을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

