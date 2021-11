토요타코리아, 서비스 경진대회 '2021 스킬 콘테스트' 개최

[아시아경제 이창환 기자] 토요타코리아는 지난 25일과 26일에 서울 성수동 소재의 토요타 트레이닝 센터에서 ‘2021 토요타 스킬 콘테스트’를 개최했다고 29일 밝혔다.

스킬 콘테스트는 토요타코리아가 지난 2013년부터 토요타 전 딜러 서비스 직원을 대상으로 실시하는 서비스 경진대회다. 인재육성을 통한 서비스 능력 강화와 고객 만족도 향상을 위해 2년마다 실시하고 있으며 올해로 5번째를 맞았다.

이번 대회에는 전국 8개 토요타 딜러의 자체 경연을 통해 선발된 42명의 서비스 인력들을 대상으로 이틀 동안 ▲일반정비 ▲판금 ▲서비스 어드바이저 ▲도장 ▲부품 ▲고객지원 등 총 6개 부문에서 필기시험을 비롯해 실기 경연을 펼쳤다.

기술, 정비 서비스뿐만 아니라 다양한 설정 아래 고객응대 운영 등 실제 상황과 유사한 고난도 평가항목에서 참가자들은 치열한 경합을 펼쳤다고 회사 측은 설명했다.

각 부문별 1위를 차지한 총 6명의 우승자는 역대 ‘토요타 서비스 챔피언’의 역사를 알 수 있는 트레이닝 센터 ‘명예의 전당’에 2021년도 챔피언으로 이름을 올리게 된다.

타케무라 노부유키 토요타코리아 사장은 "딜러 테크니션의 역량 강화를 통해 서비스 분야의 고급 인력을 지속적으로 양성하고자 한다"며 "앞으로도 인재육성을 통한 직원 역량 강화와 모든 고객분들의 만족을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr