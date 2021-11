LG전자 안내로봇, 도슨트로 시민들 앞에 선다

서울시민대학서 전시 작품 해설하고 갤러리 투어

[아시아경제 이혜영 기자] LG전자 안내로봇 'LG 클로이 가이드봇'이 도슨트(문화예술사)로 시민들 앞에 선다.

LG전자는 서울시평생교육진흥원과 협력해 29일부터 강동구 고덕동에 위치한 서울시민대학 동남권캠퍼스에서 LG 클로이 가이드봇을 운영한다고 밝혔다.

LG 클로이 가이드봇은 학교 내 전시공간인 시민갤러리에서 관람객들에게 전시 작품을 해설하며 갤러리 투어를 진행하며 도슨트 역할을 하고, 작품을 배경으로 관람객들의 사진을 촬영한 뒤 문자도 발송해준다.

갤러리 투어 일정이 없을 때는 캠퍼스 곳곳을 돌아다니며 시설 관련 정보를 제공한다. 캠퍼스 방문객이 로봇의 터치스크린을 이용해 강의실을 찾으면 화면과 음성으로 위치, 경로, 소요 시간 등을 안내하고 원할 경우 목적지까지 데려다주는 '목적지 동반 서비스'도 가능하다.

LG전자가 지난 9월 공개한 LG 클로이 가이드봇은 방문객 안내, 광고, 보안, 도슨트 등 복합기능을 탑재한 것이 특징이다. 전면과 후면에 27형 디스플레이는 맞춤형 광고판 역할을 하고, 카메라는 심야시간대 출입자 감지 등 보안 업무를 수행할 수 있다.

LG전자는 LG 클로이 가이드봇을 도입한 기업이나 단체 등에 통합 관제 시스템과 지속적인 유지관리 서비스를 제공한다. 로봇 통합 관제 시스템은 실시간 로봇 모니터링 및 원격 제어 외에도 각종 정보, 콘텐츠, 스케쥴, 통계관리 등 시스템 운영에 필요한 전반적인 솔루션을 제공한다.

노규찬 LG전자 로봇사업담당 상무는 "LG만의 차별화된 로봇 솔루션은 다양한 분야에서 고객 니즈에 대응할 수 있다"며 "고객에게 고도화된 로봇 서비스를 제공해 최적의 사업 파트너로 자리매김할 것"이라고 강조했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr