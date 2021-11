경기도 '지푸드쇼' 30일 개막…지역 우수상품 소개·수출상담 등

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 지역 우수상품 등을 소개하는 '지푸드쇼(G Food Show)'를 개최한다.

경기도는 이달 30일부터 다음 달 3일까지 온라인을 통해 지역 우수상품이나 로컬푸드 등을 소개하는 '지푸드쇼(G Food Show) 2021'을 마련한다고 29일 밝혔다.

경기도가 주최하고 킨텍스(KINTEX)가 주관하는 이번 행사는 'G푸드, 건강하고 안전한 그린 푸드(Green Food)'를 주제로 경기도 농축수산업인, 농식품 산업 종사자, 소비자, 바이어 등이 참여한다.

올해 행사는 온라인 전시관부터 웨비나 컨퍼런스(인터넷으로 열리는 화상세미나), 화상상담회, 라이브커머스, 온라인 판촉기획전, 농식품경연대회 등 다양한 프로그램으로 진행된다.

참여 기업은 도내 농식품 기업 58개사를 포함해 146곳이다. 온라인 전시관은 행사의 메인 채널로 전시관 외에도 주요 프로그램 및 부대 행사를 만나볼 수 있다.

올해 행사에는 총 11개국 21개사의 해외바이어가 참가한다. 또 온오프라인 유통채널 MD와의 1대1 구매상담 기회를 제공하는 '국내 MD 유통 화상상담회'도 개최된다.

소비자가 즐길 수 있는 다양하고 풍성한 프로그램도 마련된다.

온라인 시장 및 연관산업 급부상에 따른 소비자 트렌드를 반영하고 G FOOD(경기도 우수식품) 마케팅 전략을 모색하는 '웨비나 컨퍼런스'가 열린다.

요리연구가 '홍신애'와 개그맨 '강재준'이 참여해 경기도의 쌀과 다양한 특산물을 활용한 요리를 선보이는 '온라인 요리&토크쇼'도 진행된다.

이 외에도 '온라인 컨퍼런스 쇼'에서는 앞으로의 식품 트렌드를 전망할 수 있는 있도록 식품유통업계 분야별 전문가들이 나와 유용한 정보와 식품업계 종사자를 위한 다양한 마케팅 솔루션을 전달한다.

안동광 도 농정해양국장은 "포스트코로나 시대를 앞두고 경기도 우수 농식품의 온라인 판로 확대로 기업의 실질적인 성과 창출을 지원하고자 이번 행사를 준비했다"며 "코로나로 경영 어려움을 겪고 있는 농식품 기업들에게 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr