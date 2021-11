화이자·얀센·AZ "오미크론 변이 백신효과 조사 중"

[아시아경제 조현의 기자] 화이자, 존슨앤드존슨(J&J) 등 주요 코로나19 백신 제조사들이 백신 무력화 가능성이 제기된 오미크론 변이에 대한 조사에 나섰다.

화이자는 27일(현지시간) 이같이 밝힌 뒤 "늦어도 2주 내 실험 데이터를 얻을 예정"이라며 "자사 기존 백신을 개선할 경우 오미크론 변이에 적용할 수 있을지 알아보겠다"고 했다.

화이자는 기존 백신을 6주 안에 오미크론 변이에 적용할 수 있으며 추가 실험 데이터를 통해 '탈출 변이'로 확인될 경우 100일 내 배송을 시작할 수 있다고 밝혔다.

얀센 백신을 개발한 J&J도 오미크론 변이를 시험 중이다. J&J는 "스파이크 단백질에 변이가 있는 새로운 변이를 면밀히 관찰하고 있다"며 "오미크론 변이에 대한 자사 백신의 성능을 이미 시험하고 있다"고 말했다.

아스트라제네카는 보츠와나와 에스와티니 등 오미크론 변이가 확인된 곳에서 연구를 진행 중이다. 아스트라제네카는 "자사 백신은 새로운 돌연변이에 대해 신속한 대응이 가능하다"고 주장했다.

모더나는 부스터샷이 현재로선 유일한 방법이라고 밝혔다. 모더나는 "오미크론 변이는 백신으로 얻은 집단 면역 효과를 감소시키고 있다"며 "오미크론에 대한 부스터샷 효과를 다양하게 시험하겠다"고 했다.

