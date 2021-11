이재명 “호남은 민주당 텃밭이 아닌, 민주당의 죽비며 회초리다”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 28일 “호남지역 국민들께서 민주당을 다시 사랑할 수 있도록 만들겠다”고 밝혔다.

이 후보는 이날 광주광역시 김대중컨벤션센터에서 열린 광주 선거대책위원회 출범식에 참석해 “호남이 민주당 텃밭이라는 말이 더이상 나오지 않게 하겠다”고 말했다.

이어 “호남은 민주당의 텃밭이 아니라 민주당의 회초리다”면서 “호남 없이는 민주당도 없다는 것, 호남 없이는 이재명이 없다는 것은 호남이 민주당의 텃밭이 아니라 죽비 같은 깨우침이 있었기 때문이다”고 강조했다.

그러면서 “호남의 마음을 다시 얻겠다. 오늘 출범하는 광주 선대위 정신처럼 오늘의 주역이 돼 달라고 당부드리고 싶다”고 밝혔다.

더불어 “2030 세대들에게 이 혹독한 세상을 물려줘서 정말로 죄송하다. 그러나 여기서 멈출 수는 없고 멈춰서도 안된다”며 “성장을 회복시켜서 기회 총량을 늘리고, 이 과정에서 청년들이 실패를 두려워하지 않고 도전할 수 있는 나라를 만들겠다”고 주장했다.

그는 “전국에서 오늘 처음으로 지역 선대위가 광주에서 출범했다. 그것도 청년 선대위다”면서 “광주가 변화와 혁신에 시동을 걸어주셨다. 중앙 선대위에서도 광주의 시도가 주는 반향이 크다”고 힘주어 말했다.

청년과 관련한 비전으로 “청년들이 기회를 누리는, 미래를 꿈꿀 수 있는 그런 세상을 만들어야 한다”며 “철학도 역사 인식도 없는 사람들에게 우리나라의 미래를 맡길 수 없다. 정치인은 국민의 일꾼이어야 하지 국민을 지배해서는 안 된다”고 설명했다.

철저한 자기반성이 혁신의 출발점이라는 점도 재차 강조했다.

이 후보는 “저는 5·18민주화운동으로 인해 개인의 영달을 꿈꾸던 청년에서 인생을 바뀌었고 사회적으로 다시 태어났다”며 “광주는 사회적 어머니다. 호남에 완전히 혁신된 새로운 희망을 만들어 드리기 위해 이 자리에 왔다”고 밝혔다.

이어 “우리 국민들께서 민주당을 180석의 거대 정당으로 만들어줬는데 광주의 기대, 호남의 기대에 우리는 충분히 부응하지 못했다”면서 “철저히 국민 우선 민생정신 정당으로 거듭나야 했는데 부족했다”고 반성했다.

이와 함께 “무엇보다 부동산 투기 막지 못했다. 내부에 남아있는 기득권 정부를 내려놓겠다”며 “완전히 다시 시작하겠다. 변화된 민주당으로 부응하겠다”고 다짐했다.

그러면서 “저부터 달라지고 혁신하겠다”면서 “경제만 생각하는 경제 대통령, 민생만 생각하는 민생 대통령으로 광주와 호남의 기대에 부응할 것”이라고 덧붙였다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr