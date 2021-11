[포토]구호 외치는 양경수 위원장과 청년 조합원들

28일 서울시청 인근에서 열린 ‘민주노총 청년노동자대회’에서 양경수 위원장과 청년 조합원들이 양질의 청년 일자리 보장, 안전하게 일할 수 있는 환경 조성 등을 주장하며 집회를 하고 있다. 이날 배달 플랫폼 노동자를 포함한 청년 조합원들은 청와대까지 배달 오토바이와 자전거, 도보 행진을 했다. /문호남 기자 munonam@

