스타필드 코엑스몰, '별마당에서 유럽으로 와유' 도서전

'상생아트페스티벌' 등 다양한 문화 콘텐츠 선보여

[아시아경제 조인경 기자] 스타필드 코엑스몰이 책으로 떠나는 지적 여행 '별마당에서 유럽으로 와유(臥遊)' 도서전을 개최한다고 28일 밝혔다.

이번 도서전은 코로나19로 해외여행이 어려운 요즘 유럽여행에 갈증을 느끼는 고객들을 위해 '유럽 문학여행'을 테마로 가까운 별마당 도서관에서 유럽의 낭만과 문학을 '와유(누워서 유람하기)'하듯 음미할 수 있도록 기획됐다.

문학을 통해 삶을 통찰하는 정재찬 교수(한양대 국어교육과)가 큐레이션하고 분야별 전공 교수들이 엄선한 이탈리아, 프랑스, 독일의 대표 문학 95선으로 구성, 뛰어난 문학적 가치를 인정받아 국경과 세대를 초월해 오랫 동안 영감을 주고 있는 작가들의 작품을 한 자리에 모았다.

전시 부스는 이탈리아 로마의 '판테온'과 프랑스 파리의 '에투알 개선문', 독일 베를린의 '브란덴부르크 개선문' 등 각국을 상징하는 건축물로 꾸며 보는 즐거움과 함께 기념 사진을 남기는 재미를 더했다.

스타필드 코엑스몰 라이브 플라자에서는 아듬달 14일까지 초이스 아트 컴퍼니와 스타필드가 함께 진행하는 '제2회 상생 아트 페스티벌'이 펼쳐진다. 김호연, 김진우, 황란, 김윤관(공예) 등 미술계 유명 작가를 비롯해 떠오르는 신진 작가들의 작품을 한눈에 감상할 수 있는 이번 행사는 신진 작가들에게는 대중과 만나는 작품 전시 기회를, 방문고객들에게는 일상 속에서 신선한 예술 작품 세계를 향유할 수 있는 기회를 제공한다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr