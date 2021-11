[아시아경제 송승윤 기자] 서울 강북구의 한 재래시장에서 평소 알고 지내던 남성을 흉기로 찌르고 달아난 70대 남성 A씨에 대한 구속영장이 청구됐다.

27일 법원에 따르면 서울 북부지법은 살인 혐의로 구속영장이 청구된 70대 남성 A씨에 대한 영장실질심사를 28일 오후 진행한다고 밝혔다.

A씨는 지난 25일 오후 6시 10분께 강북구 재래시장 도로에서 함께 담배를 피우던 피해자를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받는다. A씨는 옷속에 숨겨둔 흉기를 꺼내 범행을 벌인 뒤 도주한 것으로 알려졌다.

구급대가 피해자를 병원으로 옮기며 심폐소생술을 했지만 숨진 것으로 전해졌다. A씨는 출동한 경찰에 의해 인근에서 10분만에 긴급체포됐다.

