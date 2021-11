광양소방서, 비대면 소방안전 퀴즈 경진대회 개최

가정 자율안전 점검을 통해 화재경각심 고취

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양소방서(서장 최현경)는 지난 25일 광양시 다압중학교 전교생 26명을 대상으로 비대면 소방안전 퀴즈 경진대회를 개최했다고 27일 밝혔다.

이번 퀴즈대회는 불조심 강조의 달을 맞아 청소년 위기 상황 대응능력을 향상과 주택화재 예방을 위한 가정 자율안전 점검을 통해 화재경각심을 고취하고자 개최했다.

또한 코로나 19확산을 방지하기 위해 화상회의 프로그램을 활용하여 비대면으로 진행됐다.

최현경 소방서장은 “퀴즈대회를 통해 학생들이 각종 재난 발생 시 대처법, 기본소방상식에 대해 자발적으로 공부하고 탐구하는 시간이 마련되었다. 앞으로도 안전에 대해 꾸준한 관심을 바란다”며 “이번 대회 진행 간 적극 협조하여 주신 광양시교육지원청, 다압중학교 교직원분들에게도 감사드린다. 광양소방서도 다양한 시책을 통한 안전 문화 확산에 최선을 다하겠다”고 말했다.

