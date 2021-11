대만, 동유럽 3개국과 반도체 협력 추진

[아시아경제 조유진 기자] 대만이 리투아니아, 체코, 슬로바키아 등 동유럽 3개국과 반도체 협력을 추진한다고 25일(현지시간) 주요 외신들이 보도했다.

보도에 따르면 쿵밍신 대만 국가발전위원회(NDC) 위원장이 이끄는 대표단은 지난달 이들 3개국을 방문해 반도체 분야에서 협력 방안을 모색했다.

쿵밍신 위원장은 "유럽의 반도체 산업의 발전에 중점을 둔 9일간의 방문 여정은 대만과 유럽 관계에서 역사적 전환점이 됐다"고 말했다.

그는 "전체 반도체 공급망은 방대하다"며 "많은 국가가 서로 다른 역할을 할 수 있을 것"이라고 다양한 협력의 가능성을 시사했다.

쿵 위원장은 이 일환으로 이들 3개국에 반도체 관련 훈련·교육 프로그램을 이수할 수 있도록 장학금을 지원하겠다고 밝혔다.

쿵 위원장은 이들 3개국의 코로나19 백신 제공에 고마움을 표시했으며, 특히 중국의 정치적 압박이 커지는 가운데 지원 의사를 밝힌 리투아니아와 체코에 대해 감사의 뜻을 밝혔다.

앞서 지난 6월 리투아니아를 시작으로 이들 국가는 대만에 잇따라 백신을 지원했으며, 이에 중국이 '하나의 중국' 원칙을 지키라며 반발한 바 있다.

세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 대만의 TSMC는 미국에 약 120억달러(약 14조3000억원)를 투자해 반도체 공장을 건설하고 있으며, 일본에도 반도체 공장 신설 계획을 발표했다.

유럽 국가도 반도체 투자유치를 위해 발 벗고 나서고 있으나 TSMC는 아직 유럽지역 공장 신설 계획을 내놓은 바 없다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr