빛, 빛, 형형색색 조명 … 지역 상권 '스위치 ON'

창원시, 지역 주요 상권에 '빛의 거리' 조성

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시가 형형색색의 빛 조명으로 코로나19로 어두웠던 지역 상권의 '침체'를 밝힌다.

시는 지난달 26일 마산합포구 오동동 불종거리에서 올해 첫 '빛의 거리' 불을 켠 데 이어, 이달 18일 마산회원구 합성동 상가거리, 23일 성산구 용호동 경남도민의 집 앞 잔디광장, 25일 성산구 상남동 분수광장에서 빛의 거리 점등식을 마쳤다고 26일 밝혔다.

시는 야간 볼거리로 활기찬 거리 문화를 만들기 위해 지난 2016년 처음 조성한 빛의 거리 경관 조명 사업이 주변 상인들로부터 호평을 얻자 매년 조성하고 있다.

올해 빛의 거리는 마산합포구 오동동 불종거리, 마산회원구 합성동 상가거리, 성산구 용호동 경남도민의 집 앞 잔디광장, 용호동 문화의 거리, 성산구 상남동 분수광장, 진해구 중원광장 일원에서 만날 수 있다. 내년 4월까지 매일 일몰 시각에 점등하고 자정에 불을 끈다.

허성무 시장은 "창원 도심을 물들이는 아름다운 빛 조명이 지역 상권에 활력을 입혀 내년에는 창원특례시민 여러분의 얼굴에 웃음꽃이 활짝 피어나기를 바란다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr