[e공시 눈에 띄네] 코스피-25일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 롯데렌탈=태국 계열사에 428억원 규모 채무보증 결정

◆ GS건설=상도스타리움 지역주택조합에 2600억원 규모 채무보증 결정

◆ 메타랩스=100억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정

◆ 대유에이텍=최대주주 대유홀딩스에 138억원 규모 담보 제공 결정

◆ LG=자회사 에스앤아이코퍼레이션 건설 사업부문의 일정 지분 매각한다는 보도에 대해 GS건설과 협의 중이지만 구체적으로 결정된 사항 없다고 해명.

◆ 메타랩스 메타랩스 090370 | 코스피 증권정보 현재가 940 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 970 2021.11.26 08:07 장시작전(20분지연) 관련기사 메타랩스, 의료 컨설팅 업체 '리팅랩스' 주식 65억원어치 취득“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정혼돈의 코스피.. 외인의 순매도 close =계열사 메타케어 주식 69만4444주 130억원에 취득 결정

◆ 비비안=100억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정

◆ 한일홀딩스=대표이사 외 3인에 대한 306억원 규모 배임 혐의 공소 제기 확인

