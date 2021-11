GS25, 제주맥주X블루보틀 한정판 맥주 6시간 만에 '완판'

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 지난 22일 제주맥주와 블루보틀이 협업한 한정판 맥주를 사전 예약판매 시작 6시간 만에 3000병을 모두 판매했다고 26일 밝혔다.

‘제주맥주 배럴 시리즈 : 블루보틀 커피 에디션’은 버번을 숙성시킨 오크 배럴에 임페리얼 스타우트를 반년 이상 숙성, 여기에 블루보틀 커피의 대표 블렌드를 더한 프리미엄 맥주다.

이번 완판의 비결에는 주류 스마트 오더 시스템 ‘와인25플러스’가 있다. 편의점 업계 최초의 주류 온라인 주문 결제 시스템으로, 온라인을 통해 전국 GS25에서 원하는 주류를 구매할 수 있다.

상품 구매 고객 비중은 30대 41.2%, 20대 35.1%, 40대 22.5% 순으로 나타났다. GS25는 초단기 매진에 따라 다음달 ‘제주맥주 배럴 시리즈 : 블루보틀 커피 에디션’을 추가로 선보일 계획이다.

GS25 관계자는 “주류 스마트 오더 시스템인 와인25플러스를 통해 고객의 주류 구매 패턴이 오프라인을 넘어 온라인까지 확장되고 있다”며 “이번 제주맥주X블루보틀 한정판 맥주처럼 와인25플러스 내 차별화된 주류 라인업을 강화할 것”이라고 말했다.

