[아시아경제 강나훔 기자] 한국거래소는 오는 29일 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 309,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 309,500 2021.11.25 15:30 장마감 관련기사 [종합]과기정통부 장관 만난 통신3사 CEO… “5G 설비투자 약속”“지하철 28㎓ 와이파이부터 농어촌 공동망까지” 정부, 5G 확대 속도낸다[종합]'알뜰폰 1000만' 요금경쟁 넘어 신시장 발굴해야 계속 자란다 close 의 인적 분할 신설회사인 SK스퀘어 보통주권을 유가증권시장에 상장한다고 25일 밝혔다.

SK스퀘어는 반도체·정보통신기술(ICT) 투자를 맡는 지주회사다. SK하이닉스, SK쉴더스, 11번가, 원스토어 등을 자회사로 둔다. 존속법인 SK텔레콤은 유·무선 통신사업에 집중한다.

SK스퀘어의 상장 주식 수는 1억4146만7571주다. 시초가는 상장신청일 현재 상장 종목 평가가격의 50∼200% 사이에서 호가를 접수해 매도호가와 매수호가가 합치되는 가격으로 결정된다.

이 시초가를 기준으로 상하 30%의 가격제한폭이 적용된다.

