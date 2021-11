[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 ‘2021경남특산물박람회’에 참가해 흑돼지 등 함양군의 우수 농·특산물을 홍보 판매했다고 26일 밝혔다.

이번 박람회에서 함양군은 16개 부스에서 지리산 청정지역의 농특산물 80여개 제품을 전시, 판매해 총 4300만원의 매출을 올렸다.

기간 중 동시에 열린 경남 농식품 수출상담회에서는 지역 업체가 참가해 큰 호응을 받았다.

군 관계자는 “코로나19 확산으로 건강에 대한 관심이 높아진 만큼 함양군에서 생산되는 다채로운 농·특산물을 선보이기 위해 참여했다”며 “앞으로도 꾸준한 직거래, 박람회 행사 참여를 통해 도시민 소비자 직거래를 확대할 예정이다”고 말했다.

