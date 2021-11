LG엔솔, 배터리 사업 조직 재편…이방수 사장, CEO 직속 경영지원센터장

CEO 직속 경영지원센터 신설

이방수 사장, 경영지원센터장 및 최고위기관리책임자(CRO) 겸임

배터리 R&D 강화…연구소 CTO로 승격

신영준 전무, CTO 및 차세대전지개발센터장 겸임

[아시아경제 황윤주 기자] LG에너지솔루션이 배터리 사업과 차세대 배터리 연구개발(R&D) 조직을 키운다. 배터리 사업을 지원하는 경영지원센터를 신설해 최고경영자(CEO) 직속 기구로 두고, 센터장에 이방수 사장을 선임했다. 이 사장은 최고위기관리책임자(CRO) 역할도 함께 맡는다. 또 배터리연구소 지위를 승격하고, 차세대 배터리 개발 조직도 새로 만들었다.

LG에너지솔루션은 25일 이사회 결의를 통해 ▲전무 승진 1명 ▲상무 신규선임 12명 ▲수석연구위원(상무) 신규선임 1명 ▲수석전문위원(상무) 신규선임 1명을 포함한 총 15명의 2022년 임원 승진인사를 단행했다.

LG에너지솔루션은 이번 인사의 특징에 대해 철저한 사업성과를 기반으로 근본구조 개선 및 핵심 역량 강화를 위한 품질·개발·생산 인재를 발탁했다고 설명했다. 또 선제적으로 미래를 준비하는 관점에서 조직역량 강화에 초점을 맞췄다고 밝혔다.

이를 위해 배터리 사업 지원과 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화를 목적으로 경영지원센터를 새로 만들었다. CEO 직속 기구로, 경영지원센터장은 이방수 사장이 맡는다. 이 사장은 배터리 화재 등 리스크 발생 시 컨트롤타워 역할인 CRO도 담당한다.

배터리 연구개발(R&D) 역량도 강화한다. 배터리연구소를 최고기술책임자(CTO)로 승격했다. 배터리연구소 아래 차세대 전지 개발을 담당하는 센터급 조직도 신설했다. 배터리연구소 CTO에 신영준 ESS사업부장(전무)가 선임됐으며, 차세대 전지 개발센터장도 함께 맡는다. 소형전지개발센터장은 이번에 승진한 노세원 전무가 맡는다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr