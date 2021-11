LG생활건강, 정기 임원인사…이창엽 사업본부장 선임

[아시아경제 이승진 기자] LG생활건강은 사업본부장으로 이창엽 부사장을 선임하고, 임원 승진 2명, 여성임원 1명을 포함한 신규임원 선임 8명을 내용으로 하는 2022년도 정기 임원인사를 25일 발표했다.

이 부사장은 내달 1일부터 뷰티(화장품)과 HDB(생활용품) 사업을 총괄하는 역할을 맡는다.

이 부사장은 LG생활건강이 2019년 북미 '더 에이본 컴퍼니'(The Avon Company)를 인수하면서 Avon CEO로 영입된 후 올해 초부터 Avon을 포함한 LG생활건강의 미국과 캐나다 사업을 담당해왔다.

이 부사장은 한국과 북미에서 30년 이상 글로벌 소비재 회사에서 근무하며 마케팅과 영업을 비롯해 총괄 책임자로 회사를 운영해 온 경험을 보유하고 있다.

콜게이트와 피앤지의 아시아와 북미 사업장에서 근무했고 이후 허쉬 한국 법인장, 해태제과 마케팅 총괄, 농심켈로그 대표 등을 역임한 뒤 2019년까지 한국코카콜라에서 13년간 대표로 근무하며 소비재 분야에서 깊이 있는 경험을 쌓았다.

1967년생인 이창엽 부사장은 텍사스대학교 오스틴캠퍼스에서 회계학을 전공하고, 컬럼비아대학교 경영대학원에서 MBA를 취득했다.

이 외에도 LG생활건강은 이날 임원인사에서 임원 승진 2명, 여성임원 1명을 포함한 신규임원 선임 8명을 내용으로 하는 2022년도 정기 임원인사를 단행했다.

류재민 LG생활건강 소비자안심센터장(CRO)은 부사장으로 승진했고, 장병준 LG생활건강 생산총괄은 전무로 승진했다.

