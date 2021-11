컴퍼니합, '윈터 홀리데이 인 곤지암리조트' 패키지 선봬

[아시아경제 김유리 기자] 컴퍼니합은 카카오메이커스와 함께 '윈터 홀리데이 인 곤지암리조트' 패키지를 선보인다고 25일 밝혔다.

컴퍼니합에서 선보이는 이번 패키지는 카카오메이커스에서 26일부터 다음달 3일까지 일주일 동안 구매할 수 있다. 경기 광주에 위치한 프리미엄 리조트 곤지암리조트를 이용할 수 있는 상품으로 투숙 가능 기간은 12월13일부터 내년 2월27일까지다.

'윈터 홀리데이 인 곤지암리조트' 패키지의 주요 혜택은 호텔형 객실 1박과 21·22년 동계시즌에 사용 할 수 있는 리프트 4시간 2인 이용권이다. 리조트 내 식음시설인 미라시아에서 사용할 수 있는 브런치 10% 할인권을 증정하고, 장비(스키·보드) 렌탈 시설을 이용하는 고객에게는 30% 할인 쿠폰 등의 혜택도 추가로 증정한다.

패키지 내 혜택은 예약하는 객실의 정원 수를 기준으로 적용된다. 선택 가능한 객실은 ▲프라임 룸(3인) ▲디럭스 룸(5인) ▲노블 룸(6인) 3가지로 2인 이상의 할인 혜택을 받기 위해서는 별도의 온라인 사전 예매가 필요하다. 현장에서 증빙 가능한 객실 예약 번호를 지참해야 한다.

각 상품별 자세한 사항은 카카오메이커스 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

