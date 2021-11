[아시아경제 이민우 기자] 파인테크닉스 파인테크닉스 106240 | 코스닥 증권정보 현재가 11,700 전일대비 800 등락률 +7.34% 거래량 2,624,960 전일가 10,900 2021.11.25 11:18 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일파인테크닉스, 124억원 규모 토지·건물 취득“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 경기도 안양시 만안구 전파로 24번길 93의 토지 및 건물을 330억원에 양수하기로 결정했다고 25일 공시했다. 이는 지난해 자산총액의 23.75%에 해당하는 규모다.

회사 측은 "중장기 성장을 위한 연구개발(R&D), 신기술 개발 및 생산 역량 확대와 임차사용 자산의 취득을 통한 경영 효율성을 제고하기 위해 양수하기로 결정했다"고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr