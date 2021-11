[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 해운대의 한 빌라에서 관리인인 60대 남성이 5층 복도에 휘발유를 붓고 불을 지른 뒤 투신해 숨지는 사건이 일어나 경찰이 수사에 나섰다.

25일 부산 해운대경찰서에 따르면 24일 오후 9시 25분께 해운대 중동의 모 빌라에서 불이 난 것을 본 주민이 119로 신고했다.

출동한 소방대원은 곧바로 진화했고, 5층 빌라 현관문과 복도 일부가 불에 탔다.

빌라 관리인인 A씨는 복도에 휘발유를 붓고 불을 지른 후 옥상으로 올라가 투신해 숨졌다.

A씨는 입주민과 관리비 문제로 마찰을 빚어온 것으로 알려졌다.

경찰은 정확한 사망 경위를 조사 중이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr